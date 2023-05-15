البرهان ينهي خدمة سفيرين بوزارة الخارجية السودانية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الإثنين، قرارًا يقضي بإنهاء خدمة السفيرين عبدالمنعم عثمان البيتي، وحيدر بدوي صادق، من العمل بوزارة الخارجية، وذلك حسبما أوردت فضائية"القاهرة الإخبارية".

وكان الجيش السوداني شدد على استمراره في الدفاع عن السودان في مواجهة اعتداءات نفذتها "الدعم السريع"، بعد تعرض أجزاء من العاصمة الخرطوم لقصف مدفعي وجوي، أمس الأحد، بالتزامن مع المناقشات التي تجري في جدة، حول آليات تنفيذ إعلان مبادئ اتفاق حماية المدنيين، الذي وقع بين الطرفين، الخميس الماضي.