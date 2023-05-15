ننشر اعتماد ٣١ مدرسة بالفيوم من هيئة ضمان جودة التعليم

قالت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بأنه تم إعتماد ٣١ مدرسة بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة، بقرار رقم 224 لسنة 2023م

ففي إدارة طامية التعليمية، تم إعتماد: مدرسة طامية الرسمية لغات المرحلة الابتدائية.

، ومدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية 2 بكفر محفوظ - المرحلة الابتدائية، ومدرسة صلاح سالم المرحلة الابتدائية، والمستقبل الخاصة المرحلة الاعدادية، ومدرسة المستقبل الخاصة المرحلة الابتدائية، ورياض أطفال مدرسة طامية الرسمية لغات، ورياض أطفال مدرسة طامية الابتدائية.

وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية، تم إعتماد :مدرسة الهس الابتدائية المرحلة الابتدائية، ومدرسة الشواشنة الرسمية لغات المرحلة رياض الأطفال، ورياض أطفال مدرسة أبو مسوتة للتعليم الاساسي،ومدرسة ابو مسوتة للتعليم الاساسي المرحلة الابتدائية، ومدرسة جبل سعد الابتدائية المرحلة الابتدائي ورياض أطفال عبد الحليم غيث، ورياض أطفال مدرسة الهس الابتدائية.

وفي إدارة ابشواي التعليمية ، تم إعتماد : مدرسة عبد الرؤوف القاضي للتعليم الاساسي المرحلة الابتدائية، ورياض أطفال مدرسة السيدة عائشة الابتدائية، ورياض أطفال مدرسة العبور الابتدائية، مدرسة العلا الخاصة الاعدادية ورياض أطفال مدرسة الشهيد تامر احمد رمضان ( سنرو الجديده سابقا).

وفي إدارة غرب الفيوم التعليمية، تم إعتماد: مدرسة العزب الرسمية لغات المرحلة الإعدادية، ومدرسة عزة زيدان الرسمية لغات المرحلة الابتدائية، ورياض أطفال مدرسة البارودية الابتدائية،ورياض أطفال مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية، ورياض أطفال مدينة فارس الابتدائية.

وفي إدارة شرق الفيوم التعليمية، تم إعتماد :

مدرسة دمو الاعدادية المشتركة المرحلة الاعدادية، ومدرسة محمد معبد الابتدائية المرحلة الابتدائية، ورياض أطفال مدرسة السلام الابتدائية.

وفي إدارة اطسا التعليمية، تم إعتماد:

مدرسة دفنو الرسمية لغات المرحلة الاعدادية، ورياض أطفال مدرسة اهريت الابتدائية.

وفي إدارة سنورس التعليمية، تم إعتماد: مدرسة الجلاء الابتدائية المرحلة رياض أطفال

، ومدرسة مجمع سنورس المرحلة رياض الأطفال

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتهنئة القلبية الخالصة للمدارس التى تم إعتمادها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على مستوى الجمهورية، وقدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.



وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وصلاح رحب مدير إدارة الجودة بالمديرية، وفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية.