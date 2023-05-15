قائد القوات الأوكرانية: نفذنا أول عملية هجومية ناجحة في الدفاع عن باخموت

قال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، إن الدفاع عن مدينة باخموت مستمر، مضيفًا أن الأيام الأخيرة أظهرت قدرة أوكرانيا على التقدم ومواجهة القوات الروسية هناك، وذلك وفقا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية" عن "رويترز"، اليوم الإثنين.

ونقل المركز العسكري الإعلامي الأوكراني، عن أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، القول "إن تقدم قواتنا على طول اتجاه باخموت يمثل أول عملية هجومية ناجحة في الدفاع عن المدينة".

وأضاف أولكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، في رسالة بثها المركز على تطبيق "تيليجرام"، "لقد أظهرت الأيام القليلة الماضية أنه بإمكاننا التقدم وتدمير العدو حتى في مثل هذه الظروف الصعبة للغاية.. عملية الدفاع عن باخموت مستمرة.. جرى اتخاذ جميع القرارات اللازمة للدفاع عن المدينة".