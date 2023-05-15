لأول مرة.. ورقة بحثية لأورام الأقصر حول البصمة الكربونية داخل المنشآت الصحية

حقق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، نجاحا جديدا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققت طوال الفترة الماضية، وذلك كأول مستشفي أورام يقوم بنشر ورقة بحثية تتعلق بالبصمة الكربونية داخل مؤسسات الرعاية الصحية بمصر.

وقال المهندس محمود عبد الستار مدير إدارة السلامة والبيئة، إن مستشفي شفاء الأورمان يولى اهتماما خاصا بالقضايا البيئية المعاصرة، وقد تجلي ذلك في حرص المستشفي في الحصول علي شهادة التميز الذهبي للمنشآت الخضراء من هيئة الاعتماد والرقابة كأول مستشفي مصرية تحصل علي الشهادة وتجتاز المعايير الوطنية الخاصة بالمستشفيات الخضراء والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية WHO وذلك تماشيا مع توجهات الدولة ورؤية (2030) المحور البيئي الذي تحرص عليه إدارة المستشفى للعمل على المساهمة في الحد من تلوث الهواء وانبعاثات الغازات الدفيئة وخفض غازات الاحتباس الحراري، ومكافحة التغيرات المناخية.

وأضاف عبد الستار، أن مستشفي شفاء الأورمان قام مؤخرا بنشر ورقة بحثية بعنوان" الإدارة المستدامة للحد من البصمة الكربونية في مؤسسات الرعاية الصحية" كأول مستشفي أورام مصرية تقوم بنشر ورقة بحثية تتعلق بمكافحة التغييرات المناخية، وخفض قيمة الانبعاثات، موضحا أنه تم إعداد الورقة البحثية من خلال فريق عمل المستشفي بمشاركة وإشراف استشاري البيئة الدكتور محمد محمود شحاتة، أحد أبرز رموز وأقطاب واستشاريي البيئة بمصر والرئيس السابق للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الصعيد، بالتعاون مع فريق المستشفى الذي ضم المهندس مصطفي بشاري والمهندس محمد حسين بإدارة الصيانة والمشروعات، والدكتور أحمد كريم، بإدارة الخدمات المساندة.

وتناولت الورقة تقدير قيمة البصمة الكربونية المكافئة للمستشفي طبقا لمعايير النطاق الأول والثاني من بروتوكول حصر غازات الاحتباس الحراري، التي تعد المسؤولة عن الآثار المتعلقة بتغيرات المناخ كأحد أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات الرعاية الصحية، فضلا عن تضمن البحث للإجراءات التي تم اتخاذها من خلال المستشفي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأوضح الدكتور هاني حسين، المدير التنفيذي للمستشفى، أن اهتمام المستشفي بنشر الأوراق البحثية يأتي إيمانا منها بضرورة الاضطلاع بدورها المجتمعي، ومشاركة تجربتها الخاصة بتقدير قيمة بصمتها الكربونية مع سائر منشآت الرعاية الصحية بمصر للاستفادة منها، مؤكدا على أن إدارة المستشفى وفرت لفريق العمل الدعم المتواصل خلال جميع مراحل البحث وحتى الانتهاء بنشره.

ومن جانبه، وجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، لفريق العمل بمستشفى شفاء الأورمان، بعد النجاح الجديد كأول مستشفي أورام بمصر تقوم بنشر ورقة بحثية علمية بعنوان "الإدارة المستدامة للحد من البصمة الكربونية بمؤسسات الرعاية الصحية" وذلك تأكيدا وترسيخا لإتباع المنهج العلمي الذي تحرص المؤسسة على إتباعه، والذي ساهم من قبل في حصول المستشفى علي شهادة التميز الذهبي للمنشآت الخضراء، وكذلك أول مستشفي بمصر يقوم بتوريد ناتج فرم وتعقيم المخلفات الطبية لمصانع الاسمنت لاستخدامه في تطبيقات الصناعة.

ورقة بحثية (1)

ورقة بحثية (2)

ورقة بحثية (3)

ورقة بحثية (4)