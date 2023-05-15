حبس عاطل لاتهامه بإنهاء حياة شاب بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل لاتهامه بانهاء حياة شاب 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من اعداد تقرير الصفة التشريحية .



تلقى قسم شرطة عين شمس بـ مديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم.



بالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات مادية تطورت الي مشاجرة اقدم فيها الاخير علي طعن الاول بسلاح مما اسفر عن وفاته



عقب تقنين الاجراءات تم القبض علي المتهم ، تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.