رئيس أزهر مطروح يتفقد إدارة وعظ الحمام ولجنة الفتوى

تفقد عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، إدارة وعظ الحمام ولجنة الفتوى، لتقديم الدعم ومتابعة الخدمات المقدمة للجمهور وتذليل العقبات.

وكان في استقباله، مدير إدارة وعظ الحمام فضيلة الشيخ عاصم حماد، ومدير إدارة الحمام التعليمية ،فضيلة الشيخ عادل الشافعي، وذلك خلال جولته التفقدية للجان النقل الثانوي بإدارة الحمام التعليمية.

وأكد عبد العظيم سالم خلال اللقاء، الدور الهام الذي يقع على عاتق وعاظ وواعظات الأزهر فيما يتعلق بالتوعية المجتمعية وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مثنيا على جهود إدارة وعظ الحمام ولجنة الفتوى في خدمة أبناء المدينة، وتثقيفهم، وتركيزهم على القضايا الحياتية، ومعايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم لما كان لذلك أثرا كبيرًا وملموسا على أبناء المدينة.

وفي نهاية الزيارة أعرب مدير إدارة منطقة وعظ الحمام الشيخ عاصم حماد عن سعادته بهذه الزيارة، معاهدا ببذل مزيد من الجهد لخدمة المجتمع ونشر الفكر الأزهري الوسطي المستنير، ونشر الثقافة والمعرفة من خلال انتشار أكثر وخطط مبتكرة للوعاظ، واستهداف القرى والنجوع، والتعاون مع كافة المؤسسات التعليمية والثقافية والخدمية.