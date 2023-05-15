تباين آراء طلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد: السؤال المقالي بالعلوم صعب

أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مادتي العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن، للعام الثاني على التوالي.

وتباينت آراء الطلاب حول امتحان مادة العلوم، حيث تحدثوا عن سهولة أسئلة الاختبارات من متعدد في "البابل شيت"، بينما اشتكى بعضهم من صعوبة السؤال المقالي وأنه جاء بطريقة غير مباشرة.

وأدى 13795 طالبا وطالبة موزعين على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية منهم 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

