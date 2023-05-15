الانتخابات التركية.. الليرة قرب أدنى مستوى في شهرين

استقرت الليرة التركية قرب أدنى مستوى في شهرين في التداولات المبكرة، وارتفعت تكلفة التأمين على الانكشاف على ديون البلاد بعد النتائج غير الحاسمة حتى الآن للانتخابات الرئاسية، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وجرى تداول الليرة عند 19.64 مقابل الدولار بحلول الساعة الـ0608 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في شهرين عند 19.70، كما أنها لا تزال قريبة من أدنى مستوياتها الذي سجلته هذا العام بعد زلازل فبراير.

ورغم أن حزبي كلّ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومنافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو، يزعمان تصدر السباق الانتخابي الذي جرى الأحد، فإن المصادر في الجانبين تقر بأن أيًّا منهما لم يتخط عتبة الـ50% للفوز من الجولة الأولى.

وقفز فارق مقايضة التخلف عن السداد في تركيا لأجل خمس سنوات 105 نقاط أساس عن مستويات يوم الجمعة، إلى 597 نقطة أساس وفقًا لـ"ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، وهو الأعلى منذ نوفمبر 2022.

وتراجعت الليرة بواقع 5% منذ بداية العام.

ومن المقرر أن تجري جولة الإعادة المحتملة في الـ28 من مايو.