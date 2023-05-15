بالصور.. انطلاق المؤتمر الدولي لمجمع اللغة العربية الـ89

انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمجمع اللغة العربية في دورته التاسعة والثمانين، بمقر المجمع بالزمالك، تحت عنوان "اللغة العربية بين الهوية القومية والعولمة"، ويستمر حتى 6 أيام.

وجاءت فعاليات المؤتمر بمشاركة رؤساء مجامع اللغة العربية والهيئات العليا للغة العربية في العالم العربي، كما شارك أكثر من عشرين عالمًا من أعضاء مؤتمر المجمع وأعضائه المراسلين من العرب والمستعربين.

وبدأت الفعاليات بكلمة للدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ، رئيس المجمع قال فيها: "إن التحديات التي تواجهها العربية في واقعنا المعاصر، وأن الثورة المعلوماتية غير المسبوقة، والانفجار المعرفي الذي يعيشه العالم اليوم، وانفتاح نوافذ العالم وثقافاته بعضها على بعض عبر ذيوع وسائل الاتصال الحديثة".

وأضاف رئيس المجمع: "واللغة هي المقوِّم الأساس للهويّة؛ ولذا فإن الحفاظ عليها ودعم وجودها تأكيد لدعم هويتنا وترسيخ لها في ظل العولمة التي تعمل على طمس الخصوصيّة القوميّة. من هنا يأتي مؤتمر المجمع في هذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والعولمة والهويّة القوميّة" بهدف الخروج بتوصيات من شأنها نشر الثقافة اللغوية والوعي".

يذكر أن مؤتمر اللغة العربية والعولمة والهوية القومية، يستمر لمدة 6 ايام، حيث يعقد للمشاركين بالخارج عبر تقنية " zoom"، على ان يختتم فعالياته يوم الأحد 21 مايو 2023، بتقرير ختامي عن أعمال المؤتمر للدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام للمجمع، ثم الإعلان عن القرارات والتوصيات.

175317-3a80c24c-2aa4-4eec-94c2-1dde8a769af1

138846-9c6b348a-43e5-40be-b737-99e953114cca

135996-66bd6979-df9f-4355-80dc-41b9770f95ed

141712-7fe53d18-853c-4c1a-b448-aedbd1bee9ce