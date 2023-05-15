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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تونس تجدد موقفها الثابت المناصر للقضية الفلسطينية في الذكرى 75 للنكبة

فلسطين
فلسطين
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جددت تونس، موقفها الثابت المناصر القضية الفلسطينية العادلة، داعية المجموعة الدولية إلى وضع حدّ لانتهاكات الكيان المُحتلّ، وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرّف، والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها إقامة دولته المُستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك في بيان للخارجية التونسية بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للنّكبة، التي تُخلّد نضالات الشعب الفلسطيني الأبيّ وتضحياته الجسام في مواجهة الاحتلال الغاشم، ذودًا عن الأرض والهويّة ودفاعا عن الحقّ المنهوب.

 

أضاف البيان أن الذكرى الخالدة تأتي في ظلّ إمعان الكيان المُحتلّ في مخططاته التوسعية الاستيطانية، وتماديه في سياسة التهجير ومُصادرة الأراضي، واستهداف المُقدسات، وارتكاب المجازر في حق المدنيين العُزّل، في خرق واضح وصريح للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

 

تونس القضية الفلسطينية النكبة