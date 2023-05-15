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الإثنين 15 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس "الحسنة" بوسط سيناء يتابع سير أعمال الامتحانات

متابعة سير اعمال
متابعة سير اعمال الامتحانات بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء
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قام رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بجولة تفقدية  لمتابعة سير أعمال الامتحانات تنفيذاً لتوجيهات محافظ شمال سيناء والحرص علي توفير كافة الإمكانيات المتاحه لجميع  الطلاب والطالبات وتوفير المناخ المناسب لهم بهذا الشأن وفي ظل المتابعة الحثيثة و الاشراف المباشر  لتذليل كل الصعوبات التى تطرأ على عملية سير الامتحانات.
 قام رئيس المدينة يرافقه  اشرف علامه مدير الإدارة التعليمية بالحسنة بإجراء جولته التفقدية لعدد من لجان إمتحانات الشهادة الاعدادية بمدرسة الشهيد العميد  احمد كمال بمدينة الحسنه ومدرسة بغداد الابتدائية المشتركة  كما اطمأن على انتظام سير الامتحانات داخل اللجان وعدم وجود أى معوقات من شأنها التأثير على الطلاب في جميع لجان مدارس مركز ومدينة الحسنة .
كما رحب بجميع القائمين على أعمال اللجان وتقديم كافة أوجه الدعم لهم ويأتي ذلك في ضوء الإهتمام والمتابعة المستمرة من قيادات مجلس مدينة الحسنة .

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