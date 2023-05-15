بالفيديو.. عضو أمناء الحوار الوطني: ربع المصريين يستفيدون من الجمعيات التعاونية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مصر بها 18 ألف جمعية تعاونية ما بين جمعيات زراعية في كل قرى مصر، كما ان عددا من الجمعيات ينتمي إلى الاتحاد النوعي، وهناك اتحاد تعاوني يعمل في مجال الثروة السمكية، واتحاد نوعي آخر يعمل في مجال الإنتاج وغيرها من الجمعيات النوعية.

وأضاف "طلعت" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، أن هذه الاتحادات تخدم 25 مليون مواطن، أي أن ربع سكان مصر يستفيدون ويتعاملون مع الاتحادات التعاونية الخمسة، كما أن الجمعيات الزراعية هي المنوط بها تقديم كل الخدمات للفلاحين على مستوى مصر.

وتابع: "تقدم لهم الدعم الفني والتقني والمؤسسي وتمنحهم الأسمدة والمبيدات والتقاوي، كما ان الاتحاد الذي يعمل في مجال الإسكان يبني مساكن للأسر المتوسطة والأكثر احتياجا بتكلفة معقولة تتناسب مع إمكانياتهم ودخولهم وبنظام تقسيطي محترم".

وأردف، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أهم مشكلة تقابل التعاونيات هو عدم وجود قانون موحد، حيث يسبب هذا الأمر إشكالية كبيرة جدًا، لذا فإنه من المأمول أن يتوصل الحوار الوطني إلى قانون موحد للتعاونيات يحدد الحقوق والتخصصات والواجبات.