" تنشيط السياحة وغلاء الاسعار".. أبرز محاور اللقاء الثاني للحوار الوطني للشباب بشمال سيناء

تجددت جلسات مُنتدي الحوار الوطني للشباب «تحت شعار فيما يفكر الشباب» وطرح المشكلات على مائدة النقاش بمراكز شباب شمال سيناء، واليوم تواصل ثاني جلسات الحوار الوطني بمركز شباب بئر العبد، قدم فيها الشباب توصيات ومقترحات حلول تخدم المواطن في مدن وقرى المحافظة بمشاركة 33 شاب وفتاة من أعضاء مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وبتوجيهات ايهاب حسن عبدالوهاب مدير مدير عام الشباب والرياضة.

وتتضمت جلسات الحوار الوطني بمركز شباب أثمرت عن مناقشة ملفات المحور البطالة الموسمية خاصة الصيادين وغلاء الاسعار وجشع التجار والركود السياحي بالرغم من وجود اماكن سياحية بالمحافظة وتكرار المشروعات الصغيرة بين الاهالي وعدم التنوع مما يخلق فجوة في العرض,انقطاع الكهرباء والخدمات بالمدينة عدم الاستفادة من النباتات الطبية والعطرية وغلاء اسعار الأضاحي نتيجةً عدم وجود مزارع المواشي وقلة استثمار الحرف اليدوية ودمجها بالخطوط العالمية الحديثة ..

وتستمر فاعليات مُنتدي الحوار الوطني للشباب بمراكز شباب شمال سيناء حول محاور المنتدى السياسية الاجتماعية والاقتصادية والملفات المتعلقة بجلسات منتدى الحوار الوطني بمركز شباب بئر العبد أدارها ريم يعقوب دعاء ناصر ,والمتابع الاداري سليمان البراروي ومتابعة تنفيذ خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني تنفيذ فريق عمل الإدارة.