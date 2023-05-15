جوتيريش يرحب بتركيز اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ على العمل المناخي

رحب الأمين للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بتركيز اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في دورتها هذا العام على "تسريع العمل المناخي في آسيا والمحيط الهادئ من أجل التنمية المستدامة".

جاء ذلك في رسالة جوتيريش بالفيديو إلى الدورة التاسعة والسبعين للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في العاصمة التايلاندية بانكوك، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال جوتيريش في رسالته إن "هذه المنطقة مسؤولة عن أكثر من نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، وهي موطن لبعض البلدان الأكثر عرضة للخطر في العالم".

وأكد أنه من الضروري للجهود العالمية الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة في حدود 1.5 درجة.

وأضاف جوتيريش أن معظم دول المنطقة تعهدت بالفعل بأهداف حياد الكربون بحلول منتصف القرن، لكننا بحاجة إلى تسريع العمل، مع تحقيق تخفيضات حادة في الانبعاثات في غضون السنوات المقبلة.

وقال الأمين العام: "ستتطلب أجندة التسريع جهودا مناخية سريعة التعقب في كل قطاع وفي كل إطار زمني. تحدد دراسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ التي توفر الأساس لمناقشتك التحولات والمسارات اللازمة".

وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ على استعداد لتقديم الدعم، موضحا أنه يمكن لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ أن تحدد وتيرة العمل المناخي في العقود القادمة.