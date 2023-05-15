وكيل التعليم يتابع امتحانات الشهادة الإعدادية بلجان شمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وقد أدت طالبات الصف الثالث الاعدادي في ماده العلوم وبلغ زمن الاجابه ساعتان وأدت طالبات الصف الأول الثانوي في امتحان ماده الرياضيات وبلغ زمن الاجابه ثلاث ساعات وقد شدد وكيل الوزاره على توفير الجو المناسب للعملية الامتحانية وعدم الغش حتى يأخذ كل طالب حقه.

كماتابع اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعمال التصحيح لليوم الأول لتصحيح امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" الشهادة الإعدادية" لمادة اللغة العربية والتربية الدينية وقد أعطى اللواء الدكتور/محمد عبدالفضيل شوشه التوجيهات بإتباع القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال التصحيح كما أعطى وكيل الوزارة التعليمات للملاحظين بقراءة كراسة الإجابة للطالب بكل دقه وعناية بالغة حتى يأخذ كل طالب حقة.