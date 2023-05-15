تعليم القليوبية تعقد اجتماعا مع روساء لجان الشهادة الإعدادية

عقدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع رؤساء لجان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، بحضور إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام، وتامر القلا مدير إدارة الأمن بالمديرية، وذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه في بداية الاجتماع رحبت مدير تعليم القليوبية برؤساء لجان الشهادة الإعدادية بإلإدارات الآتية "القناطر، غرب شبرا، شرق شبرا، شبين القناطر"، حيث شددت على الالتزام بضوابط الامتحانات ومسؤولية رئيس اللجنة عن حسن سير العمل بها، وأنه لا يجوز له أن يتنازل عن مهام عمله لأى من أعضاء اللجنة، موجهة رؤساء اللجان بالتأكد من توافر كراسات الإجابات قبل أداء الامتحان.

وأكدت مدير تعليم القليوبية، خلال الاجتماع، علي مجموعة من النقاط الهامة منها ممنوع منعا باتاً اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان للمعلم والطالب حتى لا يتم التعرض للمساءلة القانونية وتطبيق قانون مكافحة الغش، الالتزام بتفعيل غرفة عمليات الإدارة التعليمية وربطها بغرفة عمليات المديرية وتواجد الموجه العام والمشرف على وضع الامتحان، وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء والعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومي.

وشددت مدير تعليم القليوبية، علي سرية أعمال الامتحانات مسئولية المدير العام والوكيل، وضم الاجتماع رؤساء اللجان والمراقبة بالإدارات التعليمية ورؤساء اللجان وموجهي المواد، وذلك للتنسيق وإعطاء التعليمات اللازمة التي تضمن سلامة سير العمل وتكاتف الجميع للخروج بالمظهر اللائق والمشرف لمحافظة القليوبية.