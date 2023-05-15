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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الضرائب: لن يُسمح لأى شركة بالاستيراد أو التصدير إلا بفواتير إلكترونية اعتبارا من ١ يوليو

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية
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أكد  " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه اعتبارا من ١ يوليو 2023 لن يُسمح لأي شركة بالاستيراد أو التصدير أو التعامل مع المنظومة  الجمركية ( نافذة ) إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية ، لافتًا إلى أن هناك ربط شبكى بين قواعد بيانات منظومة الفاتورة الإلكترونية والمنظومة  الجمركية ( نافذة ) ، وكذلك لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها اعتبارًا من ١ يوليو 2023  .

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة  الضريبية ،  وذلك إستنادا إلى الفاتورة الإلكترونية يتم مطابقتها مع الإقرارات الضريبية  المقدمة من كافة أطراف المعاملات التجارية والخدمية .

وقال " مختار توفيق "  إن المصلحة تحرص  على تقديم كافة سبل التوعية والدعم الفنى المجانى  للممولين للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، من خلال عقد ندوات ولقاءات مكثفة مع كافة مؤسسات المجتمع من جهات وهيئات وجمعيات ونقابات ، وكذلك تنظيم ندوات توعية أون لاين يتم الإعلان عن مواعيدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحات الرسمية للمصلحة على مواقع التواصل الإجتماعي ، لافتًا إلى توفير كافة الأدلة الإرشادية الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية  .
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-invoice-services

ويمكنكم التواصل مع مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات والتساؤلات  من خلال الخط الساخن 16395 ، كما يمكن  التواصل مع وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة للتنسيق لعقد ندوات التوعية الضريبية التي تقدمها أون لاين يوميًا من خلال الإيميل التالي :
tax.media@eta.gov.eg 
وكذلك يمكن متابعة كافة مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمصلحة من خلال :
قناة اليوتيوب الرسمية لمصلحة الضرائب 
https://www.youtube.com/@tax_egypt

الصفحة الرسمية للمصلحة  على الفيسبوك: 
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الصفحة الرسمية للمصلحة على التليجرام 
https://t.me/egypt_tax

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الإتصال علي الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتي الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة و السبت .

نافذة الفاتورة الاليكترونية مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب