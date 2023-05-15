الخميس.. مصطفى حجاج يطرح بنت الناس

انتهى الفنان مصطفى حجاج من تسجيل أحدث أغانيه التي ستكون بداية انطلاقته الصيفية بعنوان "بنت الناس" والتي كشف منتجها هانى محروسة وقال:" إنها سوف تُطرح يوم 18 مايو الجارى "، موضحا : “انه تعاون فيها مع كل من أسامة عبد الهادى وجوكر وأحمد عبده”.

وكان المطرب مصطفى حجاج قد قدم ديو مع المطرب الكبير أحمد عدوية في اغنية زحمة خلال حفل تكريم الموسيقار هاني شنودة في ليلة ذكريات بالرياض.

يذكر ان المطرب مصطفى حجاج خاض تجربة التمثيل للمرة الأولى، في فيلم "قد المسئولية" الذي عرض باحتفالية عيد الشرطة الـ 71 بأكاديمية الشرطة.

وظهر مصطفى حجاج في دور رزق بائع السجائر الذي ساهم في تهريب أحد الأبطال من الشرطة بعد اغتياله لأحد الضباط من الاحتلال الإنجليزي وقدم مشهدا مميزا.

ورصد الفيلم معركة الإسماعيلية من خلال تقديم طارق صبري دور كاتب وروائي يكتب عملا عن عيد الشرطة ويقدم الفنان أحمد بدير دور والده، ويبدأ الطرفان في الحديث عن بطولات الشرطة بعد إلغاء معاهدة 1936 حتى معركة الإسماعيلية، بالإضافة إلى دور الشرطة في التصدي للكثير من الجهات الأجنبية.