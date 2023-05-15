إصابة 8 اشخاص بحادث تصادم في البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق ( القاهرة - الإسكندرية)، الصحراوي بنطاق محافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الصحراوي، بنطاق دائرة شرطة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، وجرى الدفع بـ8 سيارات إسعاف، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفاوتة، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.