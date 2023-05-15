"الاستدامة وجودة الحياة".. احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمتاحف الخميس المقبل

تشارك اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولى للمتاحف برئاسة الدكتور اسامة عبدالوارث فى اليوم العالمى للمتاحف التى يحتفل به الخميس القادم الموافق 18 مايو ، وذلك من خلال فعالية تحت عنوان " المتاحف والاستدامة و جودة الحياة"، والتى ينظمها مكتب اليونسكو الإقليمي في القاهرة بالاشتراك مع وزارة السياحة والآثار قطاع المتاحف وتهدف الى التأكيد على دور المتاحف ولإلقاء الضوء على دورها في التنفيذ الفعال لاتفاقية اليونسكو الثقافية.

قال الدكتور أسامة عبدالوارث ، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للمجلس الدولى للمتاحف ان الفاعلية سوف تناقش اتفاقية عام 1970 المتعلقة بوسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، بمشاركة اليونسكو ووزارة التجارة الخارجية ، كما تناقش اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي لعام 1972 بمشاركة اليونسكو و اللجنة الدولية للاثار المصرية.

وتناقش الاحتفالية ايضا اتفاقية عام 2001 لحماية التراث الثقافي تحت سطح الماء بمشاركة مركز الإسكندرية للتراث المغمور تحت الماء ، واتفاقية عام 2003 لحماية التراث الثقافي غير المادي بمشاركة اليونسكو، ICOM، متحف مصر للفنون الشعبية و وزارة الثقافة المصرية ، بالاضافة الى اتفاقية عام 2005 لحماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي، بمشاركة من EMPC، مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية و Gemini Africa.

من جانبه قال الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والاثار انه خلال الاحتفالية سوف يعلن عن جوائز لافضل الممارسات المتحفية خلال العام (مايو 2022-مايو 2023) لدعم و تشجييع القائمين على المتاحف للتنافس نحو تقديم أفضل الممارسات المتحفية و لتعزيز دور المتاحف في جذب اكبر عدد من الزوار من خلال المعارض المؤقتة و الأنشطة التعليمية و الأحداث الثقافية.و ذلك بتشجيع المتاحف بتوفير الدعم اللازم لهذه الممارسات من خلال أوجه الدعم المختلفة (حكومي- خاص- رعاة – جهود ذاتية.

سيقام الحدث (حضورًا وعبر الزووم) مع الترجمة الشفوية باللغة العربية والإنجليزية في 18 مايو 2023 من الساعة 9.00-16.00 في القاعة الذهبية بقصر محمد على بالمنيل.