"القومي للمرأة": السيدات يحظين بجزء مخصوص من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

قالت إنجي اليماني، مدير برنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية كانت مبادرة أقيمت العام الماضي من قبل وزارة التخطيط، وبالفعل تمت المبادرة وكان هناك نجاحات كبيرة جدا وضمن تلك المبادرة كان هناك فئة مخصوصة للمرأة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن المجلس القومي للمرأة كان له دور كبير فى المشروعات الخضراء الذكية، وبالفعل فاز بثلاث جوائز كبيرة لثلاث سيدات من ثلاث محافظات مختلفة العام الماضي ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء.

وتابعت مديرة برنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، أن وزارة التخطيط تقوم باستكمال تلك المبادرة من أجل خروجها فى الإمارات، لافتة إلى أنه من ضمن مشروع برنامج الشمول المالي يوجد مجموعات الإدخار والإقتصاد الرقمي تريد الوصول إلى قيام السيدات بمشروعات خضراء تتضمن التكنولوجيا وتم توفير تطبيق يسهل عليهن التعامل دون التحرك من أماكنهن وتضييع الوقت.

كما لفتت إلى أنه يجري تدريب السيدات على نوعية وماهية المشروعات الخضراء الذكية وذلك لدعم هذه النوعية من المشروعات مع تمكين المرأة اقتصاديا.