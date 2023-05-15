مقتل قائدين من الجيش الروسي شرق أوكرانيا.. وزيلنيسكي يصل إلى بريطانيا لإجراء مفاوضات جوهرية ضمن رحلته المكوكية لأوروبا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ضابطين عسكريين روسيين في شرق أوكرانيا، في أحدث خسائر كبيرة لموسكو في حرب طاحنة مع جارتها الغربية.

وحسبما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، وقالت الوزارة إن الضابطين الكولونيل فياتشيسلاف ماكاروف والعقيد يفغيني بروفكو قتلا أثناء قيادة القوات الروسية في منطقة دونيتسك، ولم تحدد متى أو بالتحديد مكان قتلهم.

وجاء في إفادة وزارة الدفاع الروسية، بأن قائد اللواء الرابع للبنادق الآلية، العقيد فياتشيسلاف ماكاروف، الذي كان في المقدمة، قاد المعركة بنفسه".

وقالت الوزارة إن بروفكو، نائب قائد فيلق الجيش للعمل العسكري السياسي، كان يقود القوات في صد هجمات الأوكرانيين.

وتضم منطقة دونيتسك في أوكرانيا مدينة باخموت، التي شهدت بعض أعنف وأعنف المعارك في الحرب، أدى هجوم استمر لشهور من قبل القوات الروسية، بما في ذلك مرتزقة فاجنر، إلى نزوح الآلاف من منازلهم وترك المنطقة مدمرة، ولكن على الرغم من الكميات الهائلة من القوة البشرية التي تدفقت عليها روسيا للاستيلاء على المدينة، إلا أنها لم تتمكن من السيطرة الكاملة، وتكبدت في الأسبوع الماضي خسائر فادحة في المنطقة.



نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار، إن القوات الأوكرانية تمكنت من السيطرة على أكثر من 10 مواقع روسية بالقرب من باخموت.

ووصفت ماليار الوضع في باخموت بأنه شديد السخونة، وأفاد الجيش الأوكراني، بأن باخموت ومارينكا في شرق أوكرانيا لا تزالان بؤرة القتال.



الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وعلى جانب أخر، يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المملكة المتحدة للقاء رئيس الوزراء ريشي سوناك، وقال في تغريدة إنه سيلتقي صديقه رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوناك لإجراء "مفاوضات وصفت بالجوهرية".

وأعلنت المملكة المتحدة يوم الخميس أنها ستزود أوكرانيا بالصواريخ بعيدة المدى التي طلبتها لمحاربة الغزو الروسي، والتقى زيلينسكي بزعماء غربيين في الأيام الأخيرة سعيا لتعزيز الدعم لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي على تويتر "المملكة المتحدة رائدة عندما يتعلق الأمر بتوسيع قدراتنا على الأرض وفي الجو، وسيستمر هذا التعاون اليوم".

وستكون رحلة زيلينسكي إلى المملكة المتحدة المحطة الرابعة في جولة أوروبية تضمنت اجتماعات في باريس وبرلين وروما، ووصف الرئيس الأوكراني الدفعة الجديدة من دبابات ليوبارد الألمانية والأنظمة المضادة للطائرات بأنها الأكبر منذ بداية العدوان الشامل من قبل روسيا في فبراير 2022.