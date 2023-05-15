وكيل "صحة الشيوخ": انطلاق جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني مكسب لمصر

أعرب النائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عن ثقته الكاملة في قدرة القوى السياسية على إدارة اختلافاتها لما يحقق المصلحة العامة للوطن داخل الحوار الوطني، قائلا: “إن مشهد انطلاق الحوار الوطني ومشاركة كل القوى فيه مشهد مبهر ومكسب سياسي حقيقي لمصر”.

ولفت الدكتور حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن اصطفاف كل القوى الوطنية، بمختلف اتجاهاتهم الفكرية والأيدولوجية من اليمين إلى اليسار في الحوار الوطني يمثل نجاحا غير مسبوق، مشيرا إلى انطلاق قضايا المحور السياسي داخل الحوار الوطني، والذي كان منبع للفخر بقدرة الأحزاب والقوى السياسية على إدارة حوار ديمقراطى حقيقي، وسط حالة من الحرية في التعبير عن الرأي والرأي الآخر، وقدرة جميع الأطراف على تقبل الاختلاف.

ولفت وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الى إن الهدف السامي للحوار الوطني، هو صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة، ومشاركة الجميع في صناعة مستقبل هذا الوطن. لافتا: إلى تطرق جلسات الحوار الوطني السياسية، لعدد كبير من القضايا الهامة، أبرزها النظام الانتخابي حيث حملت مائدة الحوار أراء ثرية ومتنوعة.

واعتبر “ خضير” ، انطلاق الحوار الوطنى والظهور بهذا المظهر الحضاري أبلغ رد على المشككين في جدية الحوار، وأيضا من يعملون بلا كلل لإفساده، مشددا على أن الحوار الوطني لم يتضمن خطوطا حمراء، والجميع على قدر المسؤولية من أجل الوطن.