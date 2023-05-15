سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات بمدينة نصر

سقط فى قبصة رجال مباحث القاهرة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة إطارات السيارات بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم) ، باكتشافه سرقة إطارات سيارته حال توقفها أمام محل سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد السيارة المُستخدمة فى ارتكاب الواقعـــة وتحديد مرتكبيها ( 3 أشخاص - "لهم معلومات جنائية" – جميعهم مقيمون بمحافظة الدقهلية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهـم حال إستقلالهم السيارة المُشار إليها "قيادة أحدهم" بدائرة القسم .. وبحوزتهـــم (عدد 2 كوريك - 4 مفتاح إطارات – أحجار) ، بمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة بأسلوب " الفك " باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.