ضبط 4 أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة مخبز بالأميرية

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف غموض واقعة سرقة مخبز بمنطقة الأميرية وتبين أن وراء أرتكاب الواقعة 4 أشخاص.

تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) بإكتشافه سرقـــة " 4 موتور عجان ، وبعض الأدوات والمعدات " من داخل مخبز كائن بدائرة القســـم .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهمـا ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق" ، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المُستولى عليها بالبيع لدى عملائهمـــا "سيئى النية" (شخصين "مالكى مخزنان خردة" لأحدهما معلومات جنائية") أمكن ضبطهمـــا، وبحوزتهما كافة المسروقات المُستولـــى عليهــا وأقرا بعلمهما بأن المضبوطات حيازتهما من مُتحصلات واقعة سرقة بإستدعاء المُبلــــغ تعرف على المضبوطات ، وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.