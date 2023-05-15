نفاد 50% من تذاكر حفل عمر خيرت بالصوت والضوء

نفدت أكثر من 50% من تذاكر حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت علي مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبوالهول، والذي يعود له هذا العام في الثالث من يونيو القادم، بتجربة ممتعة للجمهور حضور الحفل، ليقدم من خلالها باقة من أروع مقطوعاته الموسيقية، التي يعشقها ويتفاعل معها الجمهور، ومنها "إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثاني، غوايش، 100 سنة سينما، الخواجة عبدالقادر، فيها حاجة حلوة"، بالإضافة إلي عدد من المفاجأت التي يستعد لها مع شركتي كيكوز وكولارد المنظمتان للحفل.

ولم تكن تلك المرة الأولي التي يقيم فيها الموسيقار العالمي حفلا بمسرح الصوت والضوء فلقد كانت أولي حفلاته في عام 2017، بعد سنوات من حفل تكريمه بها عام 2011 في حفل الأنامل الذهبية، ولكن هذه المرة سيكون الحفل له طابع مختلف كما أكد القائمون علي الحفل، والذي سيقدم من خلاله خيرت اكثر من 20 مقطوعة موسيقية مختلفة في أجواء تاريخية لم تقدم من قبل، ويستوعب عدد 3200 كرسي.

وأكد محمود حسين منظم الحفل للجمهور الحضور "أنها ستكون حفل سهرة فنية رائعة يتفاعل معها الجمهور العاشق للفن الراقى والموسيقى الجذابة التى تغزو العقول والقلوب دون استئذان بشكل مختلف لن يتمكنوا من نسيانها أبدا، كما إنها ستكون آخر حفل في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات وذلك قبل إعلاقه لفترة لإجراء التجديدات عليه".