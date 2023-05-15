بأعلى الأصوات.. مصرية تفوز بتمثيل العرب في المجلس العالمي للحد من الكوارث

علقت الدكتورة غادة أحمدين، مدير البرامج فى الشبكة العربية للبيئة والتنمية، على فوزها بتمثيل العرب في المجلس العالمي للحد من الكوارث بأعلى الأصوات، قائلة إن الشبكة العالمية للحد من مخاطر الكوارث مكونة من منظمات مجتمع مدني، وتضم أكثر من 1500 منظمة من أكثر من 100 دولة ومقرها فى المملكة المتحدة.

وأضافت مدير البرامج فى الشبكة العربية للبيئة والتنمية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن تلك المنظمة عبارة شبكة قوية جدا لمنظمات المجتمع المدني العاملة فى مجال الحد من الكوارث، خاصة الناتجة عن التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن إقليم شمال إفريقيا وغرب أسيا يسعي دائما أن يكون لهم وجود وبقوة، لأن تلك الشبكة تقسم المنظمات الخاصة بها فى أقاليم مختلفة وبالتالي نحن نسعي دائما أن المنظمات العربية تكون ممثلة فى تلك الشبكة حتى تحصل على الدعم المطلوب وتكون شريك اساسي مع حكوماتها في التعامل مع الكوارث المختلفة.

وتابعت مدير البرامج فى الشبكة العربية للبيئة والتنمية، أن المجلس العالمي يجتمع كل 3 أشهر وبالتالي يجري التنسيق خلال هذه الفترة مع المنظمات المعنية وهناك مساعي لنقل صوت المنظمات العربية ونقل احتياجاتهم للتعامل مع الكوارث إلى المجلس العالمي للحصول على أكبر قدر من الدعم.