حبس عاطل بتهمة الإتجار في المخدرات بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم الاثنين بحبس عاطل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من الحشيش المخدر قبل ترويجه على عملائهما بنطاق قسم شرطة الشروق.

تعود تفاصيل الواقعة عندما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) حال استقلاله سيارة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,400 كيلو جرام – 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية