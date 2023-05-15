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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوى العاملة: ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح

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نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "اصابات العمل فى نطاق قطاع البترول واسبابها وطرق الحد من حدوثها" ،  وذلك بشركة بدر الدين البترول موقع الأبيض جنوب غرب مطروح ، وبحضور 50 عاملاً من 7 شركات عاملة في قطاع البترول بالمحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات في مختلف القطاعات داخل المحافظات وذلك للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين .
واوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح في تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه تم تنظيم ملتقى السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بحضور 50 من العاملين في شركات  بدر الدين ، وصان مصر، داماس، ابيسكو ، انسبكت، بترومنت، وتنمية للخدمات البترولية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وذلك في إطار خطتها لنشر التوعية والتثقيف حول مجالات السلامة وأساليبها وإشتراطاتها ، والإطمئنان على تطبيقها على ارض الواقع في مواقع العمل المختلفة . 
وأضاف مدير المديرية ، أن إلقاء محاضرات عن السلامة وحرص الدولة على تأمين بيئة العمل لزيادة  الانتاج والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع البترول ، وقام بالقاء المحاضرات مدير إدارة السلامة بمطروح ومكتب السلامة بمطروح ، كما تم تكريم شركة بدر الدين بمناسبة مرور 3 سنوات بدون إصابات تستوجب راحة عن العمل اكثرمن يوم ، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد العمال .

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