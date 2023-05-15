نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "اصابات العمل فى نطاق قطاع البترول واسبابها وطرق الحد من حدوثها" ، وذلك بشركة بدر الدين البترول موقع الأبيض جنوب غرب مطروح ، وبحضور 50 عاملاً من 7 شركات عاملة في قطاع البترول بالمحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات في مختلف القطاعات داخل المحافظات وذلك للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين .
واوضح عاطف درويش مدير مديرية القوى العاملة بمطروح في تقريره الذى تلقته الوزارة ، أنه تم تنظيم ملتقى السلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بحضور 50 من العاملين في شركات بدر الدين ، وصان مصر، داماس، ابيسكو ، انسبكت، بترومنت، وتنمية للخدمات البترولية تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وذلك في إطار خطتها لنشر التوعية والتثقيف حول مجالات السلامة وأساليبها وإشتراطاتها ، والإطمئنان على تطبيقها على ارض الواقع في مواقع العمل المختلفة .
وأضاف مدير المديرية ، أن إلقاء محاضرات عن السلامة وحرص الدولة على تأمين بيئة العمل لزيادة الانتاج والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للعاملين في قطاع البترول ، وقام بالقاء المحاضرات مدير إدارة السلامة بمطروح ومكتب السلامة بمطروح ، كما تم تكريم شركة بدر الدين بمناسبة مرور 3 سنوات بدون إصابات تستوجب راحة عن العمل اكثرمن يوم ، وذلك في إطار الاحتفالات بعيد العمال .
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القوى العاملة: ملتقى للسلامة والصحة المهنية في قطاع البترول بمطروح
نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ملتقى للسلامة والصحة المهنية تحت عنوان "اصابات العمل فى نطاق قطاع البترول واسبابها وطرق الحد من حدوثها" ، وذلك بشركة بدر الدين البترول موقع الأبيض جنوب غرب مطروح ، وبحضور 50 عاملاً من 7 شركات عاملة في قطاع البترول بالمحافظة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بنشر التوعية والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات في مختلف القطاعات داخل المحافظات وذلك للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين .