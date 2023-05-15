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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الانتخابات التركية| بعد فرز 98% من الأصوات.. أردوغان يحصل على 49.34% وأوغلو 45%

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية
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 أظهرت نتائج فرز أكثر من 98% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية، حصول مرشح حزب (العدالة والتنمية) الحاكم رجب طيب أردوغان على 49.34% من الأصوات، مقابل 45% لمرشح حزب (الشعب الجمهوري) المعارض كمال كليتشدار أوغلو.

وأوضحت قناة (تي أر تي) التركية، على موقعها الإخباري، أنه إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات في الجولة الأولى من التصويت، فسيتم إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
وعند الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس الأحد، انتهى التصويت في الانتخابات الرئاسة والبرلمانية التركية، وسط نسبة مشاركة مرتفعة جدا، وصراع محتدم بين المتنافسين على منصب الرئيس.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم: الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح حزب البلد محرم إنجه، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوجان.

أردوغان اوغلو