"ياعمري الحلو خليت للأيام معنى".. أصالة تغازل زوجها في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة السورية أصالة نصري بعيد ميلادها اليوم الإثنين على طريقتها الخاصة حيث أعربت عن حبها الكبير لزوجها الشاعر العراقي فائق حسن مشيرة الى أنه جعل لكل يوم من الايام معنى .

وكتبت أصالة له رسالة بكلمات رومانسية تُعبر خلالها عن حبها له بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت أصالة صورة جمعتها بزوجها فائق حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع على إنستجرام، وكتبت عليها: “كتير قبلك كنت خاف من العمر يمرق.. كنت أحزن قبل عيدي بوقت وبعده وقت.. شكرًا ياعمري الحلو وإلك أنت أوّل إنسان بدّي قلّه ياها لأنك مجموعة أهل وأصحاب خليت لكلّ يوم بعمري معنى”.

وتابعت: “معك عم عيش عمر كتير حلمت فيه بخوفك عليي ومحبتك العظيمة وطهر قلبك ونبلك.. شكرًا على محبّتك اللي غمرتني أمان وراحه وسعاده ونجاح.. واليوم بقدر أكّد لنفسي إنّي مابين ولادتي ورحيلي عشت حلم بدعي ربّي يديمه ويحفظك لكون بكلّ عيد أنا بخير”.

يذكر ان اصاله قد احتفلت مؤخرًا بخطبة شقيقها أنس نصري، على فتاة خارج الوسط الفني وجاء الاحتفال وسط العائلة والأصحاب المقربين