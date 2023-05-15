مدير الدراسات العليا بكلية الشرطة: تدخلنا علميا لمواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب

قال اللواء أحمد الجيزاوي، مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، إنه عقب أحداث ٢٠١١ كان لزاما على الكلية التدخل علميا في هذا الأمر .

وأضاف اللواء أحمد الجيزاوي، على هامش المؤتمر العلمي الأول المنعقد بأكاديمية الشرطة، أنه تم استحداث استراتيجية وجود متحدث أمني لوزارة الداخلية، وقمنا باستحداث دبلومة مكافحة الإرهاب والتطرف وتم وضع منهج علمي لمواجهة ظاهرة الإرهاب.

وكشف مدير كلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، أن مصر من أكثر الدول المشاركة في قوات حفظ السلام، وتم استحداث دبلومة في مجال قوات حفظ السلام، ونحن حريصون على تطوير العمل داخل الأكاديمية.

وتابع الجيزاوي أنه تم منح ١١٠ منح دراسية للماجستير للدارسين من الدول العربية، وقال إن إجمالي الضباط الحاصلين على درجة الماجستير في كلية الدراسات العليا ٢٢٤١ ما بين ضباط مصريين وغيرهم وإجمالي الحاصلين على درجة الدكتوراه ٣٦٨ ضابط مصري، وبالنسبة للأبحاث تم تقديم ٤٦٤ بحث محكم بمجلة كلية الدراسات العليا.



وعقدت أكاديمية الشرطة بمركز الدراسات الإستراتيجية المؤتمر العلمي الاول لكلية الدراسات العليا صباح اليوم الاثنين تحت عنوان نحو تعليم أمني متميز.

وانعقد المؤتمر بحضور مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني أبو المكارم والدكتور علاء عشماوي وتناقش المؤتم. التعليم المهني الأكاديمي الرؤية.. الرسالة، الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل في التعليم العالي الأمني.

كما يناقش المؤتمر دور أكاديمية الشرطة في تطوير التعليم الأمني، رؤية مستقبلية مقترحة حول التنافسية.