أحمد دياب : مؤجلات الأهلي تؤخر موعد انتهاء الدوري

كشف أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، الموعد المحدد لإنهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز، بعدما كان محددًا له 30 يونيو المقبل.



قال أحمد دياب في تصريحات تليفزيونية: كنا نستهدف إنهاء الدوري الممتاز في 30 يونيو، وتم تأخير الموعد إلى منتصف يوليو، بسبب مؤجلات الأهلي، لمشاركته في كأس العالم للأندية، ولن نؤخر هذا الموعد.



وأضاف: هناك اتصالات متواصلة مع إدارة الأهلي بشأن حضور الجمهور في مباراة الترجي التونسي، وذلك منذ اللقاءات الماضية، ووصلنا لنتائج جيدة، وهذه أحد أدوار الرابطة، ونحن نتعامل مع الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر في البطولات الإفريقية.



وتلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الجهات المعنية على حضور 10 آلاف مشجع فقط لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل.



وانتهت مباراة الأهلي والترجي التونسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت في رادس، بثلاثية دون رد لصالح المارد الأحمر، وسجل الأهداف بيرسي تاو هدفين، ومحمود كهربا سجل هدفا.