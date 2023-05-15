«كُنّا فين وبَقينا فين».. تفاصيل تطور زراعة القمح وإنشاء الصوامع في مصر| شاهد

كشف وزير التموين الدكتور على مصيلحى، عن جهود الدولة المصرية بشأن تأمين «القمح»، مؤكدًا أن القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في مصر، وأساس إنتاج رغيف الخبز وجزءًا من الأمن الغذائي.

وقال وزير التموين: إن موسم حصاد القمح يبدأ في النصف الثاني من أبريل، ويستمر للنصف الثاني من يونيو لافتًا إلى أن «الزراعة والتموين» يُعدان كافة الإمكانيات لمُوسم القمح، فهناك 420 لجنة تعمل حاليًا في أنحاء الجمهورية لاستقبال القمح في موسم 2023، لافتًا إلى أن اللجنة الواحدة تضم «التموين - الزراعة - سلامة الغذاء- الوزان - أمين شونة».

وعن محصول القمح في 2023، قال «مصيلحي»: إن المساحة المنزرعة 3.2 مليون فدان قمح، ومتوسط الانتاج 18-20 إردب قمح (يُمثل حوالي 2.7 -3 طن للفدان)، أما انتاجية القمح فما بين 9.2 - 10 (ملايين طن إنتاج مصري)،

وأوضح أنه بعد توجيه الرئيس السيسي بالزراعة التعاقدية ودعم الفلاح والانتاج المحلي، كان سعر أردب القمح في = 2022 يبلغ 820 جنيه ، وفي 2023 بدأنا بسعر استرشادي 1250 جنيه، وتم التوريد في 2023 بموسم الحصاد بـ 1500 جنيه للأردب ويُمثل ذلك دعمًا حقيقيًا وعائدًا مُتميزًا للفلاح.

وعن الأعلاف، أوضح وزير التموين أن هناك أزمة حقيقية في الأعلاف أدى لارتفاع أسعار الردة، وقد صدور قرار بتسليم الفلاح 10 كيلو ردة عن كل أردب قمح بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد؛ وذلك لدعم الفلاح في تربية المواشي وتقليل سعر اللحمة.

وكشف وزير التموين عن موقف توريدات القمح المحلي حتى منتصف الموسم، قائلًا: إن الكمية التي تم توريدها حتى الآن تجاوزت الـ 2 مليون طن قمح؛ ونستهدف توريد 4 مليون طن قمح بقيمة 40 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم صرف 18 مليار جنيه للمزارعين وتُسدد القيمة المالية للمزارعين خلال 48 ساعة. وأكد وزير التموين أن مُعدل توريد القمح 2023 أعلى من العام الماضي، مُشيرًا إلى أن تزايد المنتج المحلي يُقلل الاستيراد والضغط على العُملة.

وعن جهود الدولة المصرية بشأن المشروع القومي للصوامع؛ أكد «مصيلحي» أن مشروع الصوامع جزءًا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي، والرئيس السيسي أعطى دفعة كبيرة للصواع (2014 – 2017) نتج عنه زيادة التخزين من 1.2 مليون طن 2014. ليصبح اليوم 3.5 مليون طن تخزين في الصوامع وهي تحافظ على الأقماح طوال العام بجودة عالية، إلى جانب أنها توفر(10-15 %) من القمح المفقود في الشون يقدر بنحو (10 مليار جنيه) رغم أن تكلفة المشروع القومي للصوامع حتى الآن بلغ 7.7 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على استكمال خطة مشروع الصوامع باضافة 1.2 مليون طن تخزين، فالبنك الدولي سُيمول صوامع بسعة تخزين 750 ألف طن، فيما يُجرى التعاقد مع الاتحاد الأوروبي لتمويل صوامع بسعة 470 ألف طن.

وأكد «مصيلحي» أن الأمن الغذائي أصبح الآن على أجندة كل المنظمات الدولية؛ والرئيس السيسي وجه بزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح من 3 إلى 6 أشهر؛ والآن احتياطي القمح 5 أشهر يستفيد منه 71 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال كلمة وزير التموين الدكتورعلي مصيلحي خلال افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات بشرق العوينات.

ويعد مشروع شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، وتقع منطقة شرق العوينات في الجزء الجنوبي الغربي لمصر على بعد 365 كم جنوب واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد على بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر.