أمين عام الأمم المتحدة يشيد بدور مصر الرئيسي في وقف إطلاق النار بغزة وإسرائيل

رحب أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة وإسرائيل، الذي تم الإعلان عنه السبت الماضي، مقدما تعازيه الحارة لأسر ضحايا أعمال العنف .

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور مصر الرئيسي في إنهاء الأعمال العدائية، إلى جانب جهود قطر ولبنان والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ودعا غوتيريش كل الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار.

وأكد الأمين العام، في ، التزام الأمم المتحدة بتحقيق حل الدولتين القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات السابقة، وأهمية استعادة الأفق السياسي.

وجدد التأكيد على أن الحل السياسي التفاوضي هو الوحيد الذي سيؤدي إلى تحقيق السلام الدائم وإنهاء دوائر العنف المدمرة تلك بشكل نهائي.