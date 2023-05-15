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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

علاء العشماوي: نصل قريبا إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم الأمني

الدكتور علاء العشماوي
الدكتور علاء العشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
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قال الدكتور علاء العشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أنه يثق في أن يصل الخبراء الأمنيين والكوادر التعليمية إلى احدث البرامج التدريبية والتعليمية بشأن التعليم الأمني في مصر .

وأضاف  العشماوي على هامش المؤتمر العلمي الاول نحو تعليم أمني متميز بأكاديمية الشرطة أنه بفضل جهود أبناء مصر من ضباط  الشرطة والأكاديميين سنصل إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال التعليم الأمني .

فيما انعقد المؤتمر العلمي الأول نحو تعليم أمني متميز بأكاديمية الشرطة، لأول مرة بحضور عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة.

 وتضمنت فعاليات المؤتمر عرضا تسجيليا عن أكاديمية الشرطة المصرية، وكلمة اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وكلمة الدكتور علاء العشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 

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