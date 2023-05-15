30 مايو.. كارول سماحة ومروان خورى يحييان حفلاً غنائيًا فى العراق

الإثنين 15/مايو/2023 - 11:04 ص

تحيى النجمة اللبنانية كارول سماحة والنجم مروان خوري، حفلاً غنائيًا في العراق، 30 مايو الشهر الجاري، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وطرحت النجمة كارول سماحة في ألبومها الجديد "الذهبي" الذي أطلقته تحت شعار "حتى تبقى هويتنا واحدة ووحدتنا عربية"، العديد من الرسائل التي تدعو من خلالها إلى حماية الهوية العربية، والتأكيد على أهمية الوحدة والتضامن العربي المشترك في مواجهة العديد من التحديات والأزمات التي تواجه الأمة العربية طوال السنوات الماضية.

كما طرح المطرب مروان خورى أحدث أغانيه، مؤخرًا والتي تحمل اسم "أنت كما أنت" على موقع يوتيوب، وهى من ألحانه وكلمات سلامة خلفان، توزيع موسيقى أليكساندر ميساكيان، وميكساج وماستر دانى خورى.