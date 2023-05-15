الانتخابات التركية| تركيا على موعد مع جولة الإعادة.. أردوغان عجز عن حسم الأمر وسط حضور قياسي من الناخبين

ستكون تركيا على موعد مع جولة إعادة غير مسبوقة بين المرشحين الرئاسيين للانتخابات، رجب طيب أردوغان، وكمال كليتشدار أوغلو بعدما أسفرت النتائج عن عدم تخطي أيا منهما النسبة القانونية للفوز والمقدرة بـ 51%.

وفي ظل الاقتصاد المنهك، والتوترات حول علاقتها مع روسيا وحلف شمال الأطلسي، والمخاوف من الانزلاق نحو الاستبداد، فإن الانتخابات في الدولة التي تعاني بشدة والتي يبلغ عدد سكانها 85 مليون نسمة لا يمكن أن تأتي في وقت أكثر أهمية من الأن.

ومع فرز أكثر من 99٪ من الأصوات، يتقدم أردوغان بنسبة 49.46٪ من الأصوات بينما حصل كيليجدار أوغلو، الذي تعهد بإحداث التغيير والإصلاح الاقتصادي على 44.79٪، وفقًا للمجلس الأعلى للانتخابات في تركيا.

أردوغان وحزبه المحافظ، العدالة والتنمية (AKP) واثقان من الفوز، وقال أمام حشود من المؤيدين في وقت متأخر من يوم الأحد: "نعتقد بقوة أننا سنستمر في خدمة أمتنا على مدى السنوات الخمس المقبلة"، في حين تعهد كيليتشدار أوغلو، الذي يمثل جبهة موحدة من ستة أحزاب معارضة مختلفة تسعى جميعها للإطاحة بأردوغان، بالفوز بالانتخابات في جولة ثانية من التصويت.

وقد شهدت انتخابات تركيا يوم الأحد عددًا قياسيًا من الناخبين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في بلد ظل تحت حكم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي دام عقدين من الزمن.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية في تحليل لها عن تلك الانتخابات أنه مما يتضح من الانتخابات هو أن نسبة المشاركة العالية تظهر أن الكثير من الناس لم يصيبهم اليأس بعد، ولقد أرادوا بفارغ الصبر التصويت، كما صوتوا لأكثر من عشرة أحزاب للبرلمان.

وتبدو الانتخابات التركية هذه المرة ليست كما بالسابق، لأن عقدين من هيمنة الحزب الواحد تعني أن الكثير من المشهد ليس كما كان، حيث تم إغلاق معظم وسائل الإعلام المعارضة، لذلك تُدار الدولة بشكل أساسي إما من قبل وسائل الإعلام الحكومية التي يديرها حزب العدالة والتنمية، أو وسائل الإعلام الموالية للحزب الحاكم، وهذا يعني أنه كان من الصعب خلال الانتخابات الاعتماد على البيانات التي تخرج من هذه الوسائل الإعلامية، والتي طالما صورت أردوغان على أنه منتصر.

وأضافت الصحيفة العبرية في تحليلها أنه على مدى العقد الماضي، أنه تم سجن العديد من السياسيين المعارضين، بما في ذلك زعيم حزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاس، والسياسي من حزب الشعب الجمهوري كانان كفتانجي أوغلو، كما تلقى رئيس بلدية اسطنبول حكمًا وحظره من السياسة، وهو ما يستأنف.

وسُجن العديد من السياسيين في تركيا بتهم واهية أو اتهامات بـ "الإرهاب" لم يقدم الحزب الحاكم دليلًا عليها أبدًا، وهذا يعني أنه على الرغم من أن الانتخابات التركية سجلت نسبة إقبال وأرقام قياسية، فإن المشهد العام للانتخابات مشابه للعديد من البلدان التي لديها نوع مختلط من الديمقراطية، حيث يبدو أن هناك أحزابًا متعددة، ولكن حيث تخفف العديد من الاتجاهات ضد قدرة المعارضة على القيام بذلك.