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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس أكاديمية الشرطة: نعمل على التفاعل مع التحديات الأمنية الراهنة

اللواء هاني ابو المكارم
اللواء هاني ابو المكارم مساعد رئيس أكاديمية الشرطة
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قال اللواء هاني ابو المكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن استراتيجية الأكاديمية تعمل على التفاعل مع التحديات الأمنية الراهنة. 

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، على هامش المؤتمر العلمي الأول نحو تعليم أمني متميز بأكاديمية الشرطة، نعمل على تطوير البرامج التدريبية والتعليمية لمواجهة التطور السريع للتكنولوجيا .

فيما انعقد المؤتمر العلمي الأول نحو تعليم أمني متميز بأكاديمية الشرطة، لأول مرة بحضور عدد كبير من قيادات وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة.

 وتضمنت فعاليات المؤتمر عرضا تسجيليا عن أكاديمية الشرطة المصرية، وكلمة اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وكلمة الدكتور علاء العشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 

رئيس أكاديمية الشرطة المؤتمر العلمي الاول نحو تعليم أمني متميز بأكاديمية الشرطة