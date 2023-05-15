بولندا تستقبل 23 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

الإثنين 15/مايو/2023 - 10:55 ص

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم /الإثنين/ وصول 23 ألفا و200 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ 24 فبراير 2022 إلى 87ر11 مليون لاجئ.

وأوضحت الوكالة – حسبما ذكر راديو (بولندا) في نشرته الناطقة باللغة الإنجليزية - أن نحو 26 ألفا و800 شخص غادروا بولندا أمس الأحد عائدين إلى أوكرانيا مرة أخرى، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الأوكرانيين العائدين إلى بلادهم بلغ أكثر من 10 ملايين شخص.

وكانت بولندا قد مررت في مارس 2022 مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.