بالفيديو.. الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا جوهريا بالمنطقة والتعاون مستمر بين البلدين

قال سامويل روبيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك تعاونًا كبيرًا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات، مضيفا أن التواصل مستمر بين البلدين بشأن كل ملفات المنطقة.

وأضاف "سامويل" في حواره عبر زووم، لبرنامج "صباح البلد"، على فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، أن التواصل المصري - الأمريكي مستمر يوميا، مبينا أن الشراكة والعلاقة بين البلدين كبيرة، لافتا إلى أن مصر تلعب دورًا جوهريًا ومهما بالتنسيق مع واشنطن.

وأوضح، أن مصر لها دور فعال في كل الملفات خاصة الإقليم وما يشهده من أزمات في الفترات الحالية، مؤكدًا أن التنسيق مستمر من أجل وضع الحلول للأزمات الحالية خاصة الأزمة السودانية.

وشدد على أن مصر كانت ومازالت لها الدور المهم والفعال في كل القضايا وملفات المنطقة، مشيرًا إلى أن التنسيق مستمر بين الحكومتين المصرية والأمريكية.

وأرددف، أن هناك تنسيقا كبيرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مع جميع الأطراف السودانية للوصول إلى حلول سريعة ووقف إطلاق النار، لافتا إلى أن أمريكا مثل بقية بلدان العالم قررت إجلاء رعاياها من الخرطوم نظرا لتفاقم الوضع وحدة الصراع هناك.