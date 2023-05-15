اليوم 15 مايو.. ذكرى النكبة وحريق موسكو

تصادف ذاكرة اليوم الخامس عشر من مايو عددا من الأحداث التاريخية والسياسية مؤثرة نستعرضها لكم في التقرير التالي:
1571 - التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها.
1932 - اغتيال رئيس وزراء اليابان إينوكاي تسويوشي.
1948 - الجيوش العربية تدخل فلسطين أبان حرب فلسطين، والإعلان عن قيام دولة "إسرائيل"، ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة.
1957 - المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادي.
1988 - الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من غزوها.
2004 - جنوب أفريقيا تفوز بالمنافسة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010.