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الإثنين 15 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

اليوم 15 مايو.. ذكرى النكبة وحريق موسكو

حدث في مثل هذا اليوم
حدث في مثل هذا اليوم
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تصادف ذاكرة اليوم الخامس عشر  من مايو عددا من الأحداث التاريخية والسياسية مؤثرة نستعرضها لكم في التقرير التالي:

1571 - التتار يحرقون موسكو بعد استيلائهم عليها.

حريق موسكو 

1932 - اغتيال رئيس وزراء اليابان إينوكاي تسويوشي.

اغتيال رئيس وزراء اليابان إينوكاي تسويوشي

1948 - الجيوش العربية تدخل فلسطين أبان حرب فلسطين، والإعلان عن قيام دولة "إسرائيل"، ويعرف هذا اليوم بيوم النكبة.

الجيوش العربية تدخل فلسطين 

1957 - المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادي.

المملكة المتحدة تفجر قنبلتها الهيدروجينية في المحيط الهادي

1988 - الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان بعد 9 سنوات من غزوها.

الجيش السوفيتي يبدأ انسحابه من أفغانستان

2004 - جنوب أفريقيا تفوز بالمنافسة على استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010.

كأس العالم لكرة القدم 2010

 

حدث في مثل هذا اليوم ذكرى النكبة حريق موسكو