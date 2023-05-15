خوفا من الغياب عن النهائي.. حمدي فتحي خارج تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على خروج حمدي فتحي لاعب وسط الفريق من التشكيل الاساسي خلال مباراة الترجي التونسي.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الترجي التونسي في العاشرة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقرر كولر استبعاد “فتحي” من التشكيل خوفًا عليه من الغياب عن نهائي بسبب تراكم الإنذارات، خاصة أن حمدي فتحي تلقى بطاقة صفراء في مباراة الذهاب أمام الترجي عند الدقيقة 42 وفي حال تلقيه إنذارا في مباراة الغياب أمام الترجي سيغيب عن مباراة ذهاب نهائي البطولة.

ومن المنتظر أن يدفع مارسيل كولر بالنجم عمرو السولية في خط الوسط رفقة الثنائي مروان عطية وأليو ديانج في التشكيل الأساسي أمام الترجي يوم الجمعة المقبل.

نتيجة مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف النهائي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز أمام الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بثلاثية دون رد على ملعب رادس فى تونس.

ويعود الفريق للمران اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة الإياب ومن المنتظر أن يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث عن مباراة الترجي المقبلة.