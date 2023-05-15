"غير متزوج ويقيم بمفرده".. بائع متجول يشنق نفسه داخل شقة ببولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور واقعة مأساوية عندما أقدم بائع متجول على شنق نفسه داخل شقته بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغا من الاهالى بوجود جثة لشاب داخل شقة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة بائع متجول يبلغ من العمر 40 عاما، وتبين وجود حبل حول رقبته، ودلت التحريات على أن الشاب غير متزوج ويقيم بمفرده، وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها وتم سؤال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، ورجحت التحريات الأولية إقدامه على الانتحار ، وتم نقل الجثة للمشرحة وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.