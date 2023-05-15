النائب نادر الخبيري: المستقبل يحمل لنا الكثير من التفاؤل والاستثمار

أشاد النائب نادر الخبيري عضو لجنة القيم بمجلس النواب ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتاح موسم حصاد القمح وعدد من المحاصيل بشرق العوينات في أضخم مشروع لإنتاج القمح وذلك بهدف السير نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية ، إلى جانب افتتاح مصنع إنتاج البطاطس وثلاجات تقاوي البطاطس.



واضاف النائب نادر الخيبري ، ان ربط مصنع إنتاج البطاطس بشبكة الطرق الحديثة التى أقامتها الدولة زاد من قيمته، موضحا أن المصنع يعمل بطاقة 10 أطنان في الساعة بطاطس نصف مقلية كما أن المصنع مزود بثلاجة 64 طنا، وثلاجة المنتج النهائي 6 آلاف طن.



وأشار النائب نادر الخبيري ، الى أن ربط مصنع إنتاج البطاطس بشبكة الطرق القومية عنوان لمستقبل الاستثمار في مصر، مؤكداً أنه كانت هناك معاناة كبيرة من الطرق في العوينات وتوشكى و الفرافرة ولكن بفضل جهود التنمية المستمر التى يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى يأتي من ضمنها شبكة طرق مصرية بمواصفات عالمية تربط كل محافظات الجمهورية بعضها ببعض فبالتالي المستقبل يحمل لنا الكثير من التفاؤل والإستثمار.



وتابع النائب نادر الخبيري : "وأصبح هناك طرق لا تقل جودة عن الطرق في وجه بحري أو المدن الرئيسية، أصبح المصنع مربوطا بمدينة 6 أكتوبر و ذلك مروراً بالداخلة ثم الفرافرة"، كما ان مصنع البطاطس يعمل على استخلاص النشا ولا ينتج أي فضلات ضارة بالبيئة .

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، بافتتاح موسم حصاد القمح، وتفقد مصنع إنتاج البطاطس في شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، لافتا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الدولة الطموحة لتغيير خريطة الزراعة والنهوض بالعديد من المحاصيل والمنتجات الغذائية الإستراتيجية .