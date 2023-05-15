النيابة تصرح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها في انفجار شعلة بوتاجاز بالشرقية

قررت نيابة الإبراهيمية اليوم الاثنين التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها أمس إثر وقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزلها بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارًا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار شعلة بوتاجاز داخل منزل بقرية الحبش مما أدى إلى انهيار جدران المنزل ومصرع "رشا م ر" 15 عاما وإصابة كل من نفيسة أ" 72 عاما و" شوقية ال م" 65 عاما و" محمد خ ال" 75 عاما بحروق متعددة بأنحاء الجسم وتم تحويل المصابة الثانية إلى مستشفى ههيا للحروق.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين للمستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والتحفظ على الجثة بالمستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.