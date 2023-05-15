ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.33 % ليصل إلى 17,426.46 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.34 % ليصل إلى مستوى 3,107.89 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 4,714.92 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.59 %، ليصل إلى مستوى 3,198.99 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.36 % ليصل إلى مستوى 20,933.41 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.63 %، وصولا الي 7,300.41 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.54%، وصولا الي مستوى 2,914.02 نقطة.