رئيس القوى العاملة بالبرلمان: مشروعات شرق العوينات إنجاز يدعو للفخر

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، وافتتاح عدد من المشروعات، في شرق العوينات، يعد إنجازا كبيرا للدولة المصرية، لتحقيق الأمن الغذائي باعتباره أضخم مشروع لإنتاج القمح ، حيث تشهد مصر جهودا كبيرة تقوم بها الدولة لتوسيع حجم الرقعة الزراعية خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح.

وأكد عبد الفضيل، في بيان له اليوم، أن الاستثمار الزراعي و المشروعات الزراعية من أهم المشروعات لحماية الأمن الغذائي، خاصة في ظل الظروف العالمية.

وأشار "عبد الفضيل " إلي أن مشروع شرق العوينات، يعد ثانى أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر، لزراعة القمح بمساحة تتجاوز ١٨٦ ألف فدان، موضحا أن منطقة شرق العوينات تقع في الجزء الجنوبى الغربى لمصر على بعد 365 كيلومترا، جنوب واحة الداخلة محافظة الوادي الجديد، وعلى بعد 500 كيلومتر من بحيرة ناصر، حيث التربة الغنية والخالية من الملوثات ما يجعلها مثالية، وتبلغ مساحتها 528 ألف فدانا مقسمة إلى قطع نصفها موزع على شركات زراعية تنتج محاصيل متنوعة تقدر بنحو 3 ملايين طن سنويا.

وقال : إن جولة الرئيس السيسي، لتفقد عدد من المشروعات بشرق العوينات هي انجاز حقيقي يدعو للفخر بما تم تحقيقه على أرض الواقع من توسعات تنموية في المجال الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتؤكد متابعة الرئيس لملف التوسع الزراعي، وتعكس حرص الدولة على مواصلة عملية الاستصلاح وتوسيع الرقعة الزراعية بإضافة 30 ألف فدان في شرق العوينات لتصل إلى 220 ألف فدان، وإضافة من 200 إلى 250 ألف فدان في توشكى، ليصبح إجمالي المساحة المستصلحة 740 ألف فدان.