محافظ بورسعيد للطلاب: "اللي ذاكر من الكتاب المدرسي هيجيب الدرجة النهائية"

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، سير العملية الامتحانية بأول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بنظام "البابل شيت" والتصحيح المميكن وذلك للعام الثاني على التوالي.

وطالب المحافظ الطلاب، بلجان الامتحانات بمدرستي القناة الإعدادية بنين وبنات، بالتوكل على الله تعالى والتركيز قبل الإجابة، والاعتماد على الكتاب المدرسي في المذاكرة والمراجعة كونه سر النجاح بجانب ما تحصلوه من علم خلال العام الدراسي بالمدرسة وليس الدروس الخصوصية، وكما طالبهم بالالتزام بالتعليمات التي أُعلنت لتنظيم العملية الامتحانية، مضيفًا:"اللي ذاكر من الكتاب المدرسي هيجيب الدرجة النهائية".

وأكد على أنه جرى اللجان بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتهيئة كافة الأجواء المناسبة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات بكل يُسر.

ويؤدي 13795 طالبا وطالبة موزعون على 68 لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية منهم 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.