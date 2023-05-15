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الإثنين 15 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. تضامن النواب تناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحضور القباج

مجلس النواب
مجلس النواب
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تناقش  لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب  اليوم الاثنين، مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الحماية الاجتماعية، ومديريات  التضامن الاجتماعي بالمحافظات.

وتم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وتشهد اللجنة مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، فيما يخص صندوق قادرون باختلاف، وتم توجيه الدعوة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
 

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